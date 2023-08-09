В Госдепе утверждают, что США не будут делать исключений из санкции по РФ для Ирака

Представитель ведомства Мэттью Миллер утверждал, что Вашингтон и дальше будет "вводить для России издержки", чтобы сократить ее доходы от нефтегазового сектора

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. США продолжат реализовывать антироссийские санкции, изменений в этой политике нет. С таким утверждением выступил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Ему был задан вопрос, сделали ли США исключения из рестрикций для Ирака, чтобы тот мог оплачивать счета в рамках сотрудничества с российскими компаниями.

"Мы продолжаем применять все наши санкции в отношении России, изменений в политике касательно Ирака и России нет", - сказал он. Представитель ведомства утверждал, что США и дальше будут "вводить для России издержки", чтобы сократить ее доходы от нефтегазового сектора.

Кроме того, чиновник приписал РФ использование зависимости других стран от российских энергоносителей для оказания влияния. "Нет, мы не изменили наших санкций", - добавил он.

На вопрос, намерены ли в Вашингтоне ввести рестрикции против Ирака за сотрудничество с российскими компаниями, Миллер отметил, что США продолжат способствовать реализации всех санкций. "Но я не буду здесь говорить о каких-либо конкретных действиях", - сказал представитель Госдепа.

Российская сторона неоднократно отмечала, что односторонние санкции США являются средством недобросовестной конкуренции.