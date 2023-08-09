В США анонсировали выработку совместных подходов Запада к ограничению инвестиций в КНР

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил, что реализация этого плана будет проходить под предлогом защиты национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Страны Запада намерены вырабатывать совместные подходы к ограничению своих капиталовложений в экономику Китая под предлогом защиты национальной безопасности. Это подтвердил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен подписанию президентом США Джо Байденом указа об ограничениях американских инвестиций в Китай.

"Кроме того, ключевые союзники и партнеры [Вашингтона] поняли общую важность этого вопроса, и некоторые [из них] стремятся к совмещению наших подходов, чтобы коллективно довести до максимума эффективность наших усилий", - сказал представитель исполнительной ветви власти США. В связи с этим он напомнил, что Группа семи на своем майском саммите в Хиросиме "подчеркнула общую заинтересованность [коллективного Запада] в надлежащей защите чувствительных технологий, имеющих значение для национальной безопасности". При этом "семерка" тогда ясно дала понять, что такого рода ограничения на вложения капиталов в экономику Китая "могут важным образом дополнять режим экспортного контроля", уточнил американский чиновник.

По его словам, некоторые союзники США, в том числе ЕС, Великобритания и Германия, объявили о намерении рассмотреть возможность внедрения "собственных схожих программ".

Над рестрикциями такого рода работала не только американская администрация, но и Конгресс США, отметил ведущий брифинга. "В предстоящие недели и месяцы мы предвкушаем работу над совмещением наших подходов, развитием такого режима [контроля] исходящих [инвестиций], который лучше всего продвигает нашу национальную безопасность", - заявил ведущий брифинга.