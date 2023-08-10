Компания "Sminex-Интеко" сдала в Москве более 165 тыс. кв. м недвижимости с начала года

Речь идет о доме "Врубеля, 4" в районе Сокол и второй очереди West Garden в районе Раменки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Sminex-Интеко" в 2023 году завершила строительство двух проектов - дома "Врубеля, 4" в районе Сокол и второй очереди West Garden в районе Раменки. Общая площадь этих домов составляет более 165 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Дом "Врубеля, 4" высотой от 8 до 12 этажей и общей площадью 34,5 тыс. кв. м расположен рядом с историческим поселком художников. На эксплуатируемой кровле для жителей дома расположена терраса с видами на старую Москву и сталинские дома. Фасады облицованы натуральным камнем. Дом рассчитан на 196 квартир [общей] площадью 18 тыс. кв. м. Во всех квартирах установлены деревянные окна и теплые лоджии, у двух из них есть собственные террасы площадью 120 кв. м", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии Анастасии Пятовой.

В пресс-службе добавили, что вторая очередь проекта West Garden включает 9 домов высотой 13-14 этажей и общей площадью почти 131 тыс. кв. м. В домах 892 квартиры с различными планировками - от студий до пентхаусов. Их общая площадь составляет 72 тыс. кв. м. На последних этажах - пентхаусы с высокими потолками, остеклением в пол, возможностью установки дровяных каминов и собственными террасами.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что сейчас у компании "Sminex-Интеко" в активной фазе строительства восемь проектов.