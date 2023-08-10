Китай заявил о разочаровании решением США ввести ограничения на инвестиции

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй пояснил, что этот шаг "затруднит нормальное деловое сотрудничество между двумя странами"

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Китай разочарован решением администрации США ограничить американские инвестиции в технологическую сферу КНР, Пекин намерен защищать свои права и интересы. Об этом заявил в среду ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Несмотря на то что Китай неоднократно выражал глубокую озабоченность, США пошли на введение новых ограничений инвестиций. Китай очень этим разочарован", - отметил он, комментируя подписание президентом США Джо Байденом соответствующего исполнительного указа. Лю Пэнъюй подчеркнул, что этот шаг "затруднит нормальное деловое сотрудничество между двумя странами" и повредит интересам предпринимателей.

"Мы призываем американскую сторону сдержать свои слова и выполнить обещание президента Байдена не добиваться [экономического] отделения от Китая, прекращения экономического развития Китая или сдерживания Китая. Это является жизненно важным для создания прочной основы для сотрудничества Китая и США в экономике и торговле. Китай будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать свои права и интересы", - добавил Лю Пэнъюй.