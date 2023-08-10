"ВКонтакте" осталась лидером среди соцсетей по месячной аудитории в России

В июле показатель составил 87,6 млн человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Месячная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России в июле выросла на 5% в сравнении с июлем 2022 года, до 87,6 млн человек, и осталась лидером среди соцсетей по месячной аудитории в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "ВКонтакте".

"Согласно данным проекта Cross Web Mediascope, "ВКонтакте" достигла рекордного показателя месячной аудитории в России. В июле 2023 года аудитория "ВКонтакте" увеличилась на 4,1 млн по сравнению с прошлым годом и составила 87,6 млн. Это наибольший показатель среди всех социальных сетей в рунете", - сообщили в пресс-службе.

Ежемесячно "ВКонтакте" пользуется 85% аудитории рунета, отметили в пресс-службе. По данным соцсети, самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, короткие вертикальные ролики, лента новостей и лента рекомендаций, мессенджер, сообщества и платформа VK Mini Apps. Число ежедневных просмотров в сервисе "VK Видео", не включая клипы, составило почти 2 млрд, а в "VK Клипах" - 1 млрд, добавили в пресс-службе.

Вместе с этим мессенджер Telegram обогнал "ВКонтакте" по среднедневному охвату за месяц - показатель у мессенджера составил 54,3 млн пользователей против 52,6 млн пользователей у "ВКонтакте". Это следует из данных Mediascope за июль 2023 года.