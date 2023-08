Эксперт допустил дальнейшее понижение кредитных рейтингов банков США

Финансовая система страны имеет серьезные проблемы с операционной ликвидностью, качеством активов и заемщиков, отметил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Решение агентства Moody's понизить кредитные рейтинги нескольких американских банков свидетельствует о сохранении серьезных проблем в финансовой сфере США, аналогичных шагов следует ожидать и от двух других крупнейших агентств - Standard & Poor's (S&P) и Fitch. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Банковская система - зеркало американской экономики. Понизив кредитные рейтинги десятка средних американских банков и поставив на пересмотр теперь уже шесть крупных и системно значимых игроков, в том числе Northern Trust, U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon, Moody's посылает недвусмысленный сигнал о том, что финансовая система продолжает испытывать сильные проблемы с операционной ликвидностью, качеством активов и заемщиков", - сказал он. "Стоит отметить сильное негативное влияние портфеля кредитов банков, обеспеченных коммерческой недвижимостью, стоимость которой значительно просела, учитывая низкую степень востребованности. Именно коммерческая и торговая недвижимость сейчас является токсичной, а эффект лопнувшего пузыря может сильно повлиять на устойчивость банков по всей стране", - отмечает эксперт.

По мнению Шостака, следует также "ожидать аналогичных шагов от агентств S&P и Fitch". "Последнее уже проявило себя, понизив совсем недавно кредитный рейтинг суверенного долга США с ААА до AA+, - продолжил он. - Нужно в целом отметить профессиональность работы агентств, которым приходится подвергаться критике в свой адрес со стороны американских официальных лиц, открыто выражающих недоумение из-за оценок кредитных аналитиков".

Снижение рейтингов

В понедельник международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 10 мелких и средних американских банков. Кроме того, агентство сообщило о пересмотре с возможностью дальнейшего понижения рейтингов шести крупных финансовых учреждений: The Bank of New York Mellon, Cullen/Frost Bankers, Northern Trust, State Street, Truist Financial, U.S. Bancorp.

Moody's также изменило в сторону понижения прогноз по рейтингам еще 11 финансовых организаций. Как следует из заявления, показатели американских банков за второй квартал 2023 года свидетельствуют о наличии трудностей, которые могут негативно сказаться на их способности генерировать внутренний капитал. Кроме того, снижение рейтингов спровоцировано рисками рецессии в экономике США в начале 2024 года.