В Китае заявили о подрыве мировой экономики из-за ограничений США на зарубежные инвестиции

В Минкоммерции КНР отметили, что такое решение Белого дома противоречит принципам рыночной экономики и правилам справедливой конкуренции

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Решение американских властей об ограничении инвестиций США в экономику других стран серьезно дестабилизирует глобальные цепочки поставок и подрывает международный торгово-экономический порядок. Об этом заявило Министерство коммерции Китая.

"Ограничения Соединенных Штатов на инвестиции национальных предприятий за рубежом <...> подрывают международный торгово-экономический порядок, серьезно нарушают безопасность глобальных цепочек поставок", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном после подписания президентом США Джо Байденом указа, который предусматривает ужесточение контроля за американскими инвестициями в высокотехнологичные отрасли КНР.

Минкоммерции подчеркивает, что указанное решение Белого дома противоречит принципам рыночной экономики и правилам справедливой конкуренции. "Китай этим крайне обеспокоен и оставляет за собой право принять [ответные] меры", - уточняется в заявлении.

"Не надо создавать искусственные преграды для глобального торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества, чинить препятствия восстановлению мировой экономики", - отмечается в нем.

Байден 9 августа подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая. В частности, это касается разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.