В Китае заявили о поддержке проектов в добывающем секторе и энергетике ЮАР

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао указал на "особые отношения дружбы" между двумя государствами

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти поощряют национальные предприятия к сотрудничеству с Южно-Африканской Республикой в таких перспективных направлениях, как добывающая промышленность, сельское хозяйство и альтернативная энергетика. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, которая состоялась в Претории.

"Китайская сторона поддерживает углубление сотрудничества предприятий КНР с ЮАР в промышленности, в добывающих отраслях и в сельском хозяйстве, а также продвижение взаимодействия в таких новых направлениях, как новые источники энергии, цифровая экономика и трансграничная электронная коммерция", - приводит слова Ван Вэньтао сайт Минкоммерции КНР.

Глава экономического ведомства указал на "особые отношения дружбы" между двумя государствами. По его словам, Китай стремится наращивать сотрудничество с ЮАР в торгово-инвестиционной сфере, увеличивать импорт высококачественных южноафриканских товаров.

В свою очередь Машатиле подтвердил готовность укреплять сотрудничество с КНР. В частности, он высказал заинтересованность в увеличении поставок национальной сельхозпродукции в Китай. Вице-президент также выступил за увеличение потока китайских инвестиций в ЮАР.