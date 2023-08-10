В России блогинг могут признать экономической деятельностью

Эту инициативу поддержали Минцифры, Росстандарт и Минэкономразвития

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минцифры и Росстандарт поддержали инициативу о внесении в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельности блогеров. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответы ведомств первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, которая ранее выступила с таким предложением.

Как указано в документе, Минцифры выразило готовность принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность блогеров, вместе с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли.

Отмечается, что эту инициативу поддержали и в Росстандарте, а также выразили готовность в оказании содействия в разработке ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Кроме того, в Минэкономразвития заявили, что выступают за внесение "изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 в части развития рекламной деятельности - инфлюенс-маркетинга".

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы во главе с Лантратовой направила руководителю Росстандарта Антону Шалаеву предложение внести в ОКВЭД деятельность блогеров по информированию аудитории и рекламе.