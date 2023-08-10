В России спрос на покупку готового бизнеса во II квартале вырос на 11%

Чаще всего люди интересуются вложением средств в пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания и интернет-магазины, выяснили эксперты онлайн-платформы "Авито"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спрос на покупку готовых компаний и франшиз в России по итогам второго квартала 2023 года вырос на 11% в годовом выражении, самые востребованные сферы - онлайн-торговля и общепит, свидетельствуют данные рейтинга инвестиционной привлекательности бизнеса, подготовленного экспертами онлайн-платформы "Авито". ТАСС ознакомился с исследованием.

"В целом по стране по итогам второго квартала спрос на покупку готового бизнеса увеличился на 11% год к году. Однако в ряде городов на "Авито" зафиксирован более заметный рост", - говорится в исследовании.

Например, в Ижевске готовый бизнес искали в 2,2 раза чаще, чем в 2022 году, в Сочи - на 36% чаще, в Красноярске - на 27%. Кроме того, активно готовым бизнесом интересовались в Москве (рост на 23%), Нижнем Новгороде (+22%) и Челябинске (+22%).

Сегменты бизнеса и причина популярности

В "Авито" отметили, что по итогам второго квартала самыми популярными видами бизнеса остаются пункты выдачи заказов (ПВЗ), предприятия общественного питания, а также интернет-магазины (в том числе их создание "под ключ" под конкретного заказчика). Так, на двух лидеров рейтинга - ПВЗ и заведения общепита - в апреле-июне приходилось по 18% в общей структуре спроса на "Авито" в макрокатегории "Готовый бизнес и франчайзинг".

"Пик роста инвестиционного интереса к покупке ПВЗ пройден и спрос на них стабилизировался, в то время как желающих вложиться в покупку кафе, ресторанов или фастфуда с каждым годом все больше: по сравнению со вторым кварталом прошлого года спрос на них вырос на 32%", - отмечает платформа.

Доля интернет-магазинов в структуре спроса на готовый бизнес - 8,4% против 4,2% во втором квартале 2022 года. Замыкают топ-5 в рейтинге самых востребованных категорий бизнеса компании сферы услуг (доля - 8,3% против 17,8% годом ранее) и сферы красоты и ухода (8% против 6,2%).

Руководитель макрокатегории "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский объясняет растущий интерес к покупке готового бизнеса несколькими факторами. С одной стороны, тренд на развитие собственного дела, который сформировался на фоне экономических изменений последних лет, становится для граждан все более привлекательным видом деятельности.

"С другой, многообразие вариантов вложений в бизнес - от приобретения уже готовой компании или франшизы до покупки доли или участия в бизнесе в качестве со-инвестора - дает возможность выбора наиболее подходящей модели инвестирования. При этом драйверами спроса остаются сферы, связанные с онлайн-торговлей и строительством инфраструктуры внутри страны", - сказал Дудковский, слова которого привели в "Авито".