В Якутии заявили о снижении затрат на топливо благодаря автобусам на метане

Экономия составила более 130 млн рублей

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Экономия бюджетных средств на топливе в 2022 году составила более 130 млн рублей благодаря новым автобусам на метане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства промышленности и геологии.

"100 новых автобусов на метане, закупленных для города Якутска к 100-летию ЯАССР (Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика), сэкономили 138 млн рублей в сравнении с 2021 годом. Затраты на газовое топливо составили всего 41 млн рублей. При этом аналогичные 100 автобусов, но на дизельном топливе, потратили бы целых 194,25 млн рублей за год", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экономия одного автобуса на метане составляет в расчете на год порядка 1,12 млн рублей. Кроме того, как напомнили в пресс-службе, автобус на газовом топливе на 50% освобожден от транспортного налога.

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко отметил, что власти региона планомерно переводят на метан как можно больше общественного, частного и специализированного транспорта. "Ярким примером могут служить самосвалы на наших производственных объектах, которые работают на газе, и предприятия получают колоссальную экономию в три раза", - добавил министр.

По инициативе главы Якутии Айсена Николаева в 2022 году к празднованию 100-летия республики состоялась передача 100 новых автобусов. Благодаря реализации проекта была обновлена четверть автобусного парка Якутска, за счет сокращения количества автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет повысились безопасность и комфортность пассажироперевозок. За счет использования газомоторного топлива на новых автобусах сократились объемы выброса вредных веществ в атмосферу.