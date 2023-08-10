Dior и Chanel подали иск к красноярскому бизнесмену за использование их товарных знаков

Компании потребовали взыскать с предпринимателя компенсацию на общую сумму более 520 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Компании Chanel, Christian Dior, Kenzo, World Branding Mark, LVMH Fragrance Brands требуют взыскать более 500 тыс. рублей с красноярского предпринимателя за незаконное использование их товарных знаков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

"От компаний Chanel SARL, Parfums Christian Dior, Kenzo S. A. Company, World Branding Mark S. A., LVMH Fragrance Brands, владеющим одноименным брендами французских духов, в Арбитражный суд Красноярского края поступил иск к ИП Арзамасову Николаю Николаевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки на общую сумму 520 619 рублей", - говорится в сообщении.

По данным истца, региональное управление Роспотребнадзора выявило в магазине Красноярска товары, маркированные товарными знаками Chanel, Dior, Givenchy, Montale и Kenzo. В этом магазине работал предприниматель Арзамасов.

"По мнению компаний, ответчик намеренно использовал товарные знаки с целью получения прибыли за счет известности брендов. Своими действиями ответчик ввел в заблуждение конечного потребителя, который приобретал контрафактный товар более низкого качества, полагая, что пользуется оригинальной продукцией. Истцы считают, что данные обстоятельства повлекли репутационные потери для компаний, а также потерю клиентов, ориентированных на бренд", - уточняется в сообщении.