В Алтайском крае впервые с 1980 года закупили дноуглубительное судно

На покупку выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Судно для дноуглубительных работ, стоимостью 1 млрд рублей, приобретено для развития речного судоходства в Алтайском крае впервые с 1980 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта региона.

"Судно приобретено для Барнаульского района водных путей и судоходства. До этого приобретали для края за счет федеральных средств в 1980 году", - сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале отметил, что одна из проблем судоходства в регионе - узкие места на востребованных маршрутах и недостаточная глубина, ограничивающая навигацию."Судно, построенное на предприятии Судоремонтно-судостроительной корпорации, уже спущено на воду в Городце Нижегородской области. Ожидаем, что на территорию Алтайского края оно прибудет в конце сентября", - сообщил он, уточнив, что на покупку были выделены федеральные средства.

По словам Томенко, в 2022 году в регионе впервые за 20 лет речным транспортом было перевезено почти 1,2 млн грузов, что соответствует вместимости 59 тыс. грузовых автомобилей.