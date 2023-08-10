В Приамурье планируют восстановить производство минеральной воды "Бурухинская"

В проект вложили 25 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Инвестор планирует восстановить в Амурской области производство минеральной воды "Бурухинская", которая не требует дополнительной очистки, сообщили в региональном Агентстве по привлечению инвестиций.

"Восстановить добычу уникальной для региона минеральной воды "Бурухинская" вблизи Тынды предлагает предприниматель. Инвестор вложил в проект 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации инвестора, экологически чистая талая минеральная вода из скважины не требует дополнительной очистки и ее можно употреблять в пищу без консультации с врачом. Вблизи скважины нет промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов. Хорошее качество воды подтвердили исследования лаборатории минеральных вод Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной безалкогольной и винодельческой промышленности в Москве.

Вода будет доступна жителям Амурской области. Также географию проекта рассчитывают расширить на Якутию, Хабаровский и Приморский края. Специалисты отмечают большой запас воды в скважине - более 100 куб. м в сутки.

"Проект находится на сопровождении в региональном Агентстве по привлечению инвестиций, сейчас для проекта мы ищем дополнительные инвестиции. Инвесторам, которые станут партнерами производства, мы поможем получить региональную и федеральную поддержку. Среди них - нулевая ставка по налогам на прибыль, землю и имущество. Кроме того, в рамках механизма ТОР [nерритория опережающего социально-экономического развития] снизятся страховые взносы до 7,6%", - приводятся в сообщении слова директора агентства Ольги Темченко.

Раньше со скважины поставляли воду для завода "Росинка", но в последние 10 лет производство остановлено, а скважины затампонировали. Для комплексного запуска воды "Бурухинская" дополнительно ищут более 17 млн рублей инвестиций. Они пойдут на обустройство помещений, монтаж и пусконаладку оборудования, организацию производства.