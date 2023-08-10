В Подмосковье в первом полугодии промпроизводство выросло почти на 14%

Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в металлургии - сектор вырос на 79,6%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Объемы промышленного производства в Московской области за первые шесть месяцев 2023 года выросли почти на 14% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Промпроизводство в Подмосковье в январе-июне 2023 года выросло на 13,9%. Существенным ростом отметился сектор обрабатывающей промышленности - по сравнению с прошлым полугодием он вырос на 16,2%", - сказала она.

По словам Зиновьевой, наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в металлургии - сектор вырос на 79,6%. В этой сфере в Московской области работает более 40 крупных и средних компаний, в которых трудоустроено более 15 тыс. человек. Также активное развитие демонстрирует наукоемкая промышленность. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 51,5%.

Как отметила зампред областного правительства, одним из факторов роста показателей этого сектора является высокая инвестиционная активность бизнеса. Например, в особой экономической зоне "Дубна" построен крупнейший в России комплекс полного цикла производства "Ядро фаб Дубна". Предприятие располагается на площади в 42 тыс. кв. м и обеспечивает печать плат, сборку компонентов, сборку и тестирование изделий. На полную мощность завод будет запущен в конце 2023 года. В Краснознаменске в этом году был реализован проект расширения предприятия "Краснознаменский завод полупроводниковых приборов "Арсенал", которое занимается разработкой и серийным изготовлением полупроводниковых и электротехнических компонентов.

Еще одним сектором промышленности, где в первом полугодии был зафиксирован значительный рост, стало производство прочих транспортных средств и оборудования. Рост составил 38,4%, добавила Зиновьева.