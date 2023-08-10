ЦБ Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%

Прогноз инфляции по итогам 2023-2024 финансового года пересмотрен в сторону повышения до 5,4%

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Резервный банк Индии (Центробанк) принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,5%, прогноз инфляции по итогам 2023-2024 финансового года (заканчивается 31 марта 2024 года) пересмотрен на 0,4 п. п. в сторону повышения, до 5,4%. Об этом заявил глава индийского ЦБ Шактиканта Дас.

В последний раз ЦБ Индии поднимал ключевую ставку в феврале, с тех пор она оставалась неизменной. 8-10 августа комиссия по монетарной политики ЦБ провела очередное заседание, результаты которого представил Дас.

"Комиссия единогласно решила оставить ключевую ставку неизменной на уровне 6,5% с готовностью [Центрального банка] предпринять действия [в монетарной политике], если этого потребует ситуация. Приверженность [Центрального банка] целевому показателю инфляции 4% остается неизменной", - заявил Дас на пресс-конференции.

По его словам, после того как в мае инфляция замедлилась до 4,3%, темпы ее роста вновь выросли в июне-июле из-за резкого скачка цен на томаты и злаки. "При условии нормального сезона дождей по обновленному прогнозу инфляция по итогам 2023-2024 финансового года составит 5,4%", - отметил Дас.

Прогноз темпов роста ВВП остался неизменным - ЦБ ожидает, что в 2023-2024 финансовому году он вырастет на 6,5%. В частности, в первом квартале ожидается рост на 8%, во втором - на 6,5%, в третьем - на 6% и в четвертом - на 5,7%.