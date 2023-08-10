Хайнань активно развивает рыбоводство

За полгода выращено 346 тыс. тонн рыбы

ХАЙКОУ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Власти Хайнаня уделяют большое внимание рыбоводству и будут содействовать его качественному экологическому развитию. Как сообщил замглавы департамента сельского хозяйства и деревни провинции Ма Юйхун, за январь - июнь специализированные хозяйства региона развели порядка 346 тыс. тонн рыбной продукции.

"Мы прилагаем большие усилия для развития отрасли разведения рыбы. <...> За первое полугодие на Хайнане ее было выращено 346 тыс. тонн - это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, более 43% соответствующей продукции, получаемой провинцией, приходится на рыбоводство, остальное обеспечивает рыболовство. Только одна треть рыбы на хайнаньском рынке, как он отметил, представлена морепродуктами. "Мы продолжим совершенствовать [отраслевую] структуру, реализовывать стратегию создания рыбных ферм, <...> ускорять развитие экологического рыбоводства", - подытожил Ма Юйхун.

Хайнань имеет большой потенциал в области рыбоводства. По официальным данным, совокупный объем морских рыбных ферм провинции превышает 7,19 млн кубометров - по данному показателю она занимает третье место среди регионов Китая. В прилегающих к острову акваториях начитывается более 100 крупных глубоководных объектов по разведению морепродуктов.