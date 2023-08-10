В России производство мороженого во II квартале выросло на 27%

По данным ЦРПТ, средняя цена на мороженое составила 635 рублей за кг

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Производство мороженого в России во втором квартале 2023 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года - до 188 млн кг. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"Производство мороженного в России выросло до 188 млн кг в II квартале текущего года. В I квартале этот показатель составлял 99,53 млн кг, и рост почти в два раза объясняется сезонностью. Однако увеличение объемов производства произошло и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тогда во втором квартале в РФ произвели 148 млн кг лакомства, рост составил 27%", - говорится в сообщении.

Наибольшие объемы производства мороженого в II квартале 2023 года отмечены в Центральном (33%) и Приволжском (21%) федеральных округах. Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что росту производства мороженого способствовали несколько факторов.

"Лето 2023 года значительно более теплое, что влечет и более высокий спрос в отличие от нетипично холодного лета 2022 года. За спросом же следует и рост производства. Еще одним фактором послужила стабилизация цен на упаковку и путей ее поставок. Кроме того, в этом году снизились цены на сырое молоко, что повлекло за собой желание производителей сделать запасы продукции с высоким сроком хранения", - объяснил он.

По данным ЦРПТ, средняя цена на мороженое во втором квартале 2023 года составила 635 рублей за кг.