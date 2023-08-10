Представители бизнеса в Москве подготовили для гостей фестиваля мастер-классы

Фестиваль "Неспальный район" будет проходить в столице до 3 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Москвы подготовили мастер-классы и экскурсии для гостей фестиваля "Неспальный район", который пройдет до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"За пределами центра столицы малые предприятия чаще всего предлагают развивающие программы для детей, работают в индустриях фитнеса или красоты. Познакомиться с их деятельностью и узнать больше о локальном бизнесе Москвы горожане могут в рамках фестиваля "Неспальный район", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что фестиваль будет проходить в столице до 3 сентября. На 21 площадке гостей ждут презентации, мастер-классы и тематические экскурсии.

"Малые и средние предприятия помогают москвичам решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для интересного отдыха и саморазвития. Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Благодаря фестивалю бизнес представит свои товары и услуги непосредственно целевой аудитории", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Состав участников фестиваля в каждом из районов дает представление о структуре предпринимательства за пределами центра столицы. Самым распространенным направлением оказались развивающие программы для детей. В образовательные и спортивные секции юных москвичей приглашают 26% локальных компаний. Еще 22% приходится на индустрию фитнеса, а 12% - на салоны красоты.