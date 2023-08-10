Торги акциями Polymetal на Астанинской бирже возобновились

Компания ранее приостанавливала торги акциями на AIX на время перерегистрации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Polymetal подтверждает возобновление торгов обыкновенными акциями компании на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане с 10 августа, говорится в сообщении компании.

"В связи с завершением редомициляции, на AIX возобновились торги акциями Polymetal International plc", - сообщила компания.

Ранее Polymetal приостанавливал торги акциями на AIX на время перерегистрации компании в Казахстане, но подтверждал, что возобновит их в ближайшее время после завершения редомициляции. Компания перерегистрировалась в Казахстане 7 августа. Торги акциями компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) остановлены и уже не возобновятся, в результате перерегистрации основной листинг компании переместился на AIX.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.