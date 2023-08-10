Выручка VK в I полугодии выросла на 36%

Показатель достиг 57,3 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выручка VK в I полугодии 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 57,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

В компании рост показателя связывают с выручкой от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% год к году, до 35,1 млрд руб. Драйверами развития рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли на 39% год к году, и доходы от сегмента среднего и малого бизнеса с ростом на 52%.

Совокупный убыток VK в I полугодии 2023 года сократился в шесть раз и составил 8,8 млрд рублей против убытка в 53,5 млрд рублей годом ранее. Подчеркивается, что сокращение обусловлено в том числе реструктуризацией и оптимизацией активов холдинга.

Выручка сегмента соцсетей и контентных сервисов VK в I полугодии выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 45 млрд рублей.

Социальные сети и контентные сервисы

Выручка сегмента соцсетей и контентных сервисов VK в I полугодии выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 45 млрд рублей.

В частности, средняя месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в РФ увеличилась на 12% год к году, до 84,6 млн пользователей, что привело к росту выручки соцсети на 27% за этот период.

Дневная аудитория "Дзена" во II квартале 2023 года составила 32 млн пользователей. Показатель средней месячной аудитории "Одноклассников" в РФ во II квартале 2023 года остался практически без изменений и составил 36,4 млн пользователей.

Выручка почтового сервиса "Почта Mail.ru" во II квартале выросла на 65% год к году, до 932 млн рублей. Средняя месячная аудитория сервиса составила 48,9 млн пользователей, а средняя дневная аудитория - 16,4 млн.

Среднесуточное количество просмотров сервиса "VK Видео", не включая короткие вертикальные видео в сервисе "VK Клипы", за II квартал 2023 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 1,91 млрд.