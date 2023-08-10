ЛДПР внесла в Думу законопроект о бессрочном праве властей поддерживать книжный бизнес

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию от партии Владимир Сипягин отметил, что такие меры могут включать финансовую, информационную и консультационную поддержку книжного бизнеса со стороны власти

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение палаты законопроект о бессрочном праве государственных органов власти поддерживать малый и средний бизнес, занимающийся продажей детских книг, учебной и просветительской литературы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

На сегодняшний день в законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" указано, что положение о поддержке книжного бизнеса органами власти действует до 31 декабря 2024 года. Авторы законопроекта предлагают исключить эту норму и сделать поддержку таких предпринимателей бессрочной.

Как уточнил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию от ЛДПР Владимир Сипягин, такие меры могут включать финансовую, информационную и консультационную поддержку книжного бизнеса со стороны власти.

"Книги - это основной источник знаний человечества, и именно они формируют мышление народа. На недавнем совещании с членами правительства президент России справедливо поставил вопрос о наполнении современной литературой библиотек ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. <...> Так что новые регионы России в особенности нуждаются в поддержании библиотечного фонда", - добавил Сипягин.

В начале августа президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства объявил о выделении из своего резервного фонда средств, на которые будет напечатано более 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов РФ. Глава государства также поручил бесплатно подключить эти библиотеки к электронным сервисам, где хранятся произведения отечественной литературы.