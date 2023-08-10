Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

Индекс Мосбиржи рос до 3 122,06 пункта, индекс РТС - до 1 011,37 пункта

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,73% - до 3 122,06 пункта, индекс РТС - на 0,66%, до 1 011,37 пункта.

По данным торговой площадки на 10:18 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 3 119,02 пункта (+0,64%), индекс РТС находился на уровне 1 014,73 пункта (+1,01%).

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снизился на 0,4%, до отметки 96,82 рубля, евро рос на 0,07%, до 106,72 рубля, юань снижался на 0,3%, до 13,395 рубля.