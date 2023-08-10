"Эксмо" приобрело контрольную долю издателя "Лета в пионерском галстуке"

Речь идет о Popcorn Books

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" подтвердило ТАСС информацию о приобретении 51% издательства Popcorn Books, специализирующегося на современной молодежной литературе. Планы Popcorn Books связаны с поиском новых отечественных имен в литературе, развитием направления комиксов.

Ранее о сделке между "Эксмо" и Popcorn Books сообщило издание РБК. По его информации, на уровне руководства издательства и холдинга было заключено соглашение о невмешательстве в редакционную политику, объем инвестиций в проект будет определен до конца года.

"Сделку подтверждаем. Издательский портфель будет формироваться исходя из общественного запроса и ожиданий целевой аудитории. Планы Popcorn Books связаны с поиском новых отечественных имен в литературе, развитием направления комиксов, в том числе азиатских, также портфель издательства планируется расширить романами африканских и южноамериканских авторов", - рассказали в пресс-службе "Эксмо".

О том, что Popcorn Books выставлено на продажу, его владелец Денис Котов сообщил в феврале 2023 года. Издательство было основано в Москве в 2018 году и специализируется на произведениях для молодежи. Среди приоритетных тем являются проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу.

В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", вызвавшего резонанс в обществе. После принятия в 2022 году закона о запрете пропаганды ЛГБТ "Лето в пионерском галстуке" сняли с продажи.