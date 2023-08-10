ЕС намерен вложить более €100 млрд в производство чипов в Европе

Как сообщил еврокомиссар Тьерри Бретон, сейчас на Европу приходится всего 9% мирового производства микропроцессоров

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Европейский союз взял курс на снижение зависимости от иностранных микропроцессоров и намерен вложить более €100 млрд в производство чипов на территории ЕС. Об этом в эфире радиостанции RTL сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Сейчас на Европу приходится всего 9% мирового производства микропроцессоров. Мы рассчитали, что для обеспечения нашей автономии и удовлетворения наших потребностей нужно достичь 20% к 2030 году, - отметил он. - Для следования этой стратегии, <...> запланированы вложения [в производство] на европейской территории на сумму более €100 млрд".

По его словам, в ЕС "решили, что Европа должна сама управлять своей судьбой, в частности, в таких важных вопросах, как производство чипов". "Возможность производить достаточное количество чипов у нас была 30 лет назад, но мы ее постепенно потеряли на фоне усиления позиций Азии", - сказал Бретон. Он также отметил, что сегодня в ЕС реализуются "более 68 проектов в 19 странах, с помощью которых Европа сможет вновь обрести свою стратегическую автономию". О каких именно проектах идет речь, еврокомиссар не пояснил.

Радиостанция напомнила, что 8 августа тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) объявила о намерении построить завод полупроводников на востоке Германии. Ожидается, что стоимость проекта составит €10 млрд. По мнению Бретона, от этого выиграет как ЕС, так и сама компания.

Еврокомиссия предложила стратегию по превращению ЕС в мирового лидера производства микрочипов под названием "Акт микрочипов ЕС" в феврале 2022 года. Тогда речь шла об инвестициях на сумму €43 млрд. Тайвань, где помимо TSMC расположен ряд других крупных производителей полупроводников, в этом документе упоминается в качестве "партнера-единомышленника".