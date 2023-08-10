Цены на газ в Европе замедлили рост до $460

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в начале августа более чем на четверть ниже прошлогодних, цена на газ медленно растет, составляя около $460 за 1 тыс. куб. м, хранилища Европы заполнены на 88%.

Накануне стоимость газа в ходе торгов превышала отметку $490, однако торги завершились на уровне выше $450 за 1 тыс. куб. м. С начала торгов в четверг рост составляет 1,7%, по состоянию на 9:53 мск сентябрьские фьючерсы торговались по $460 за 1 тыс. куб. м. В первом полугодии цена газа в Европе упала в два раза - до около $425 за 1 тыс. куб. м на фоне аномально теплой погоды, высокой заполненности газовых хранилищ и снижения спроса на газ в ЕС.

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 10 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Накануне объем прокачки составил 42,3 млн куб. м. Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 5,6 млн куб. м. В то же время закачка составляла 336,2 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены более чем на 88% (более чем на 14 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 96,4 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском газовом холдинге.

В июле поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы существенно замедлились и не смогли достичь максимума для данного месяца, составив 10,95 млрд куб. м. Всего в январе - июле 2023 года поступления СПГ составляют около 78,86 млрд куб. м, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены почти на 52% от максимума.

Начало текущей недели в Центральной и Западной Европе было в пределах климатической нормы, однако с середины ее ожидается повышение температуры. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляла около 14%, в начале августа в среднем подросла до чуть более 19%, по состоянию на 9 августа превышала 13%.

Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в первые дни августа - в среднем около $350 за 1 тыс. куб. м.