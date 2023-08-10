Китай вернул Австралию в список направлений, разрешенных для групповых туров

Министр торговли, туризма и путешествий Австралии Дон Фаррелл отметил, что возвращение в список "стало приятной новостью для австралийских туроператоров"

СИДНЕЙ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Китая включили Австралию в список направлений, одобренных для групповых туристических поездок. Об этом сообщил австралийский министр торговли, туризма и путешествий Дон Фаррелл.

По его словам, возвращение в список государств, одобренных для поездок туристических групп из Китая, "стало приятной новостью для австралийских туроператоров". "Это придаст импульс экономике и поддержит возрождение туристической отрасли страны после пандемии [коронавируса]", - указал Фаррелл в заявлении, распространенном МИД Австралии. Министр назвал это решение КНР "еще одним шагом на пути к стабилизации отношений двух стран".

"В 2019 году более 1,4 млн туристов из Китая потратили в Австралии 2,1 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд), более 580 млн австралийских долларов (около $380 млн) из этой суммы потратили те, кто приехал в составе групп", - добавил он.

Обострение отношений между Австралией и Китаем

В 2020 году отношения между Канберрой и Пекином существенно осложнились из-за требования властей Австралии провести международное расследование с целью установления причин начала пандемии и роли властей Китая в распространении коронавирусной инфекции. В ответ КНР ввела высокие торговые пошлины на австралийский ячмень и вино, а также запретила поставки угля и говядины ведущих австралийских производителей. Канберра подала жалобу в ВТО, на что Пекин отреагировал запретом туристических поездок своих граждан в Австралию. Позднее отношения двух стран еще более ухудшились из-за подписания соглашения по безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами, о чем стало известно в марте 2022 года. Канберра обвинила Пекин в экспансии и попытке распространить свое влияние на островные государства в Тихом океане.

После прихода к власти нового правительства (в мае 2022 года) Австралия взяла курс на нормализацию отношений с Китаем и добилась отмены запрета на поставку угля и пересмотра торговых пошлин на ячмень с начала 2023 года.