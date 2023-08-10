В Хошимине в выставке продуктов питания и напитков приняли участие более 20 компаний из РФ

В экспозиции представили порядка 800 стендов около 700 компаний и предприятий из 20 стран мира

ХАНОЙ, 10 августа. /ТАСС/. Более 20 российских производителей пищевой продукции принимают участие в 27-й международной выставке продуктов питания и напитков Vietfood & Beverage, открывшейся в южном вьетнамском городе Хошимине.

Коллективная экспозиция Made in Russia, организованная Российским экспортным центром, представляет один из девяти национальных павильонов, развернутых в этом году на выставке. Кроме РФ национальные павильоны также представили Индия, Польша, Республика Корея, Греция, Япония, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Выставка даст возможность наладить партнерские отношения и сотрудничество между предприятиями, производителями и дистрибьюторами пищевой продукции как внутри страны, так и ее пределами, способствуя расширению глобальных цепочек поставок, отметил вице-президент Ассоциации производителей продовольствия и пищевых продуктов Хошимина Нгуен Данг Хиен.

В экспозиции представлены порядка 800 стендов около 700 компаний и предприятий из 20 стран мира. На выставке демонстрируется широкий спектр продукции, включая продукты питания, напитки, пищевые добавки, лекарственные препараты, функциональные продукты питания, морепродукты, а также оборудование для производства, упаковки и консервации продуктов питания.

В павильоне Made in Russia площадью более 340 кв м российские предприятия представляют соусы, специи и приправы, икру и морепродукты, соки, алкогольные напитки, овощные консервы, биологически активные добавки, шоколад и конфеты, мясо, сыры, фруктовые и фруктово-ягодные пюре, паштеты и другие продукты питания.

На полях выставки российские участники также намерены провести целевые встречи и переговоры с представителями зарубежных компаний и торгово-промышленных организаций, заинтересованных в развитии взаимовыгодных отношений с иностранными партнерами в сфере пищевой индустрии.