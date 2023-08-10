ФНС создала единственное в РФ хранилище для машиночитаемых доверенностей

Хранилище построено на базе технологии блокчейн, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала единственное в стране хранилище на базе технологии блокчейн для машиночитаемых доверенностей. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"ФНС России создала единственное в стране хранилище для машиночитаемых доверенностей (МЧД), подготовленных по единому формату. Хранилище построено на базе технологии распределенного реестра (блокчейн)", - сказано в сообщении.

Новая форма объединяет электронные доверенности для обмена между организациями и с государственными органами в единую машиночитаемую форму, согласованную с Федеральной нотариальной палатой. Ранее для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы и для электронного документооборота между организациями и индивидуальными предпринимателями использовались разные формы электронных доверенностей, часто не имеющие машиночитаемый вид. Теперь все участники электронного взаимодействия должны ориентироваться на единую форму. Нововведение касается и нотариальных доверенностей.

Машиночитаемая доверенность - это электронная доверенность на подписание документов или совершение действий, которая сформирована в виде понятного компьютеру документа.