10 августа, 07:28

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 395,5 млн рублей

Согласно опубликованным документам, ранее стороны предполагали урегулировать спор мирным путем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 395,5 млн рублей, следует из данных картотеки суда.

Согласно опубликованным документам, ранее стороны предполагали урегулировать спор мирным путем.

Поданный одновременно с этим иском иск к "Башнефти" на 423 млн рублей суд планирует рассмотреть 8 сентября, следует из материалов.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал ТАСС, что "Транснефть" судится с несколькими компаниями из-за невыполнения теми обязательств по транспортировке. Он отмечал, что "это технический вопрос, который связан с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах". 

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