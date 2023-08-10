ФАС одобрила приобретение "Радио рекламой НН" сетей Sela, Zarina, Befree и Love Republic

Рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон фэшн груп" и ООО "Такси.Стиль"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство компании "Радио реклама НН" о приобретении торговых сетей Sela, Zarina, Befree и Love Republic, входящих в Melon Fashion Group, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС согласовала ходатайство "Радио реклама НН" о приобретении торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон фэшн груп" и ООО "Такси.Стиль", - сообщает служба.