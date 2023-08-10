Акции "Распадской" на Мосбирже снижались более чем на 3%

Совет директоров компании ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Акции "Распадской" в ходе торгов на Мосбирже снижались более чем на 3% после сообщения о рекомендации совета директоров этой компании не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи, на 10:26 мск акции компании дешевели на 3,43%, до 364,15 рубля за бумагу.

К 10:48 мск цена акций замедлила снижение до 2,17%, составляла 368,65 рубля.

Чистая прибыль компании "Распадская" по МСФО снизилась в первом полугодии 2023 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года в 2,1 раза, до $314 млн.

Выручка "Распадской" за отчетный период снизилась в 1,3 раза, до $1,220 млрд.