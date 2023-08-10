10 августа, 07:49

Заработок блогеров на донатах во "ВКонтакте" во II квартале вырос до 197 млн рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил более чем в два раза, сообщается в отчетности VK

МОСКВА, 10 августа./ТАСС/. Заработок блогеров на донатах в сети "ВКонтакте" во II квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос более чем в два раза, до 197 млн рублей. Об этом сообщается в отчетности VK.

"Рост заработка авторов, использующих VK Donut [инструмент для передачи донатов блогерам], за второй квартал составил 116% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысил 197 млн рублей", - отмечается в отчетности.

Подчеркивается, что монетизация мини-приложений на платформе VK Mini apps в соцсети за второй квартал 2023 года также выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество просмотров ленты новостей и ленты рекомендаций в соцсети за второй квартал 2023 года увеличилось на 10% в сравнении с тем же периодом 2022 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация