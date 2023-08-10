В Минцифры Казахстана заявили о временном характере блокировки главной страницы "Яндекса"

Это связано с отсутствием своевременного ответа компании на запрос министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики, сообщили в ведомстве

АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Ограничение доступа к главной странице "Яндекса" в Казахстане (yandex.kz) носило временный характер и связано с отсутствием своевременного ответа компании на запрос министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающих законодательство", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что уже получили письмо компании, в котором выражена готовность выполнить все требования законодательства.

Доступ к странице yandex.kz был ограничен в среду на несколько часов. В Минцифры сообщали, что приостановили работу домена из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах вне республики, а это противоречит правилам регистрации и пользования доменными именами в казахстанском сегменте интернета. В министерстве сообщали о направлении запроса в компанию "Яндекс" для получения развернутой информации о местах размещения центров обработки данных и принимаемых мерах для защиты персональных данных граждан Казахстана.

В свою очередь в компании в среду сообщали, что страница yandex.kz снова работает, сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Представители компании ведут диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства.

Как убедился корреспондент ТАСС в четверг днем страница yandex.kz функционирует, все ресурсы "Яндекса" доступны пользователям.