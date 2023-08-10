Чистая прибыль Beluga Group по МСФО в I полугодии выросла на 35%

Она составила 3 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Beluga Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2023 года выросла на 35% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 3 млрд рублей, выручка увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выручка увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд рублей, показатель EBITDA показал динамику +5% и составил 7,6 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 35% и составила 3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Динамика чистой прибыли обусловлена в основном проактивной ценовой политикой, постоянным ростом доли премиальной продукции в структуре продаж, а также снижением масштабов влияния валютной переоценки. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 1 п. п. и достигла 6,4%, отметили в Beluga Group.

Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов в России из сегмента премиум и выше, последовательный рост импортного портфеля, а также развитие собственной розничной сети "Винлаб", которая в первой половине 2023 года вышла на целевые уровни по открытию магазинов с динамикой +22% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 5%, при этом рентабельность вернулась ближе к целевым уровням, которые более устойчивы в среднесрочной перспективе, и составила 15,8%, объяснили в компании.

Чистый долг Beluga Group в первой половине 2023 года увеличился на 48%, до 36,4 млрд рублей, преимущественно из-за задолженности по арендным платежам, что объясняется количественным ростом сети "Винлаб".

О компании

Beluga Group - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая Сова", Orthodox, тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки "Золотой Резерв" и "Бастион", джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.