Авария на магистрали привела к проблемам со связью в ДНР, Запорожье и Херсонской области

Специалисты уже приступили к ремонту, сообщил мобильный оператор "Феникс"

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи привело к сбою в работе голосовой связи и мобильного интернета на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщается в Telegram-канале мобильного оператора "Феникс".

"Вследствие повреждений магистральных волоконно-оптических линий связи наблюдается временный сбой в работе сервисов голосовой связи и мобильного интернета на территории Володарского и Волновахского районов, г. Мариуполя и Мариупольского городского округа ДНР, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты уже приступили к проведению аварийно-восстановительных работ.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России.