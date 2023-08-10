Московский производитель роботизированных систем увеличил выпуск продукции в два раза

Продукция компании используется в работе свыше 550 предприятий страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичный разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем выпустил за шесть месяцев 2023 года свыше 120 изделий, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2022 года. Внедрение роботов в работу предприятий позволяет автоматизировать производственные процессы, увеличить производительность труда, сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться - наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания "Техноред" за первое полугодие 2023-го расширила товарную линейку до 15 моделей и изготовила более 120 роботизированных систем. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года компания планирует выпустить более 400 единиц изделий", - приводятся слова главы департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что продукция компании используется в работе свыше 550 предприятий страны. В числе новинок - две запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки, а также робот для паллетирования, который позволяет автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах. В 2023 году предприятие также сумело в разы сократить стоимость изделий для конечного потребителя. В 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил около 30 миллионов рублей - сегодня цена снизилась в 10 раз.

"Мы активно инвестируем в производство, расширяем ассортимент и штат сотрудников - если в начале года штат компании составлял 30 специалистов, то сейчас 60. В месяц мы производим около 20 таких систем, к концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц", - рассказал гендиректор предприятия Артем Лукин.

В Москве работает почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.