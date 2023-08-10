Россия и Сейшелы обсуждают увеличение количества прямых рейсов

Посольство РФ отметило рост турпотока на острова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия и Сейшельские Острова рассматривают увеличение количества прямых рейсов между странами с учетом стабильного роста туристического потока россиян. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

"Отмечаем рост туристического потока из России, чему в значительной мере способствует прямое авиасообщение по маршруту Москва - Виктория, а также подписанное в 2015 году соглашение об отмене визовых требований между нашими странами, - указали в диппредставительстве. - С учетом стабильного роста туристического потока на данном направлении вопрос увеличения количества рейсов рассматривается в настоящее время профильными ведомствами двух стран".

Как подчеркнули в посольстве, в 2022 году Сейшельские Острова посетило порядка 30 тыс. россиян. "В этом году можно прогнозировать увеличение общего количества российских туристов, так как за первую половину текущего года желающих увидеть архипелаг россиян насчитывается более 21 тыс. Для сравнения, до восстановления прямого авиасообщения это значение не превышало 15 тыс. человек в год", - добавили в диппредставительстве.