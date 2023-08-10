Минсельхоз ЛНР с ПСБ до конца года запустят льготное кредитование для аграриев республики

Глава ведомства Евгений Сорокин отметил, что льготное кредитование важно "и для элеваторного хозяйства, и для транспортировки зерна, и для животноводческих комплексов"

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с Промсвязьбанком (ПСБ) до конца года запустят программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств для аграриев ЛНР. Об этом сообщил глава минсельхоза региона Евгений Сорокин.

"В текущем году совместно с Промсвязьбанком для наших аграриев начинает действовать программа льготного кредитования на пополнение оборотных средств. В этом году мы планируем обкатать эту программу с нашими аграриями до конца года, чтобы у наших аграриев была возможность для пополнения оборотных средств и решения каких-то более стратегических задач в части модернизации своих производств, переоснащения основных фондов", - сказал он на видео, размещенном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Сорокин отметил, что льготное кредитование важно "и для элеваторного хозяйства, и для транспортировки зерна, и для животноводческих комплексов".