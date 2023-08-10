"Профессор Молчанов" вышел с островов Известий ЦИК на Вайгач за волонтерами

Волонтеры убирали территорию и помогали в благоустройстве для строительства новой многофункциональной полярной станции, они отбирали пробы воды и грунта на микропластик

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" вышло с островов Известий ЦИК на юге Карского моря, куда доставило грузы с "Михаила Сомова", сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов. "Молчанов" идет к острову Вайгач, где заберет волонтеров с полярной станции.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа, продолжает оставаться в акватории ЗФИ. Участников экспедиции с "Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно доставит их в Архангельск.

"Молчанов" завершил разгрузку на островах Известий ЦИК, ушел на Вайгач, где заберет группу волонтеров", - сказал Ершов.

В ходе рейса "Михаил Сомов" не зашел на острова Известий ЦИК из-за неблагоприятной ледовой обстановки, планировалось, что он доставит снабжение на обратном пути. На северную оконечность Вайгача "Сомов" в июле доставил шесть волонтеров в рамках экологической экспедиции МИРЭА "Российский технологический университет" и Губернаторского центра Архангельской области при поддержке экологического движения "Чистый Север - чистая страна". Волонтеры убирали территорию и помогали в благоустройстве для строительства новой многофункциональной полярной станции, они отбирали пробы воды и грунта на микропластик.

"Сомов" остается в акватории Земли Франца-Иосифа, его корпус обследуют водолазы.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту "Сомова" находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза.