Курс найры на черном рынке Нигерии упал на 19,8%

Газета Daily Trust, ссылаясь на экспертов, объясняет это либерализацией обменного режима без обеспечения благоприятных условий

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Курс национальной денежной единицы Нигерии понизился за последние дни до рекордного уровня в почти 1 тыс. найр за $1. Газета Daily Trust, ссылаясь на экспертов, объясняет это либерализацией обменного режима без обеспечения благоприятных условий.

14 июня Центральный банк (ЦБ) Нигерии объявил об отмене фиксированного курса найры и переходе к свободному рынку валютного обмена на основе баланса спроса и предложения, отмечает издание. Ранее в стране существовали официальный валютный курс и курс на черном рынке, которые существенно отличались, что приводило к нехватке иностранной валюты и мешало инвесторам выводить средства из крупнейшей экономики Африки.

По мнению руководителя компании WAPA Forex Market (крупный валютный трейдер) Сани Дада, обесценивание найры произошло по вине властей, которые не создали условий для плавного перехода от фиксированного курса к плавающему. Он отметил, что Нигерия не производит товаров на экспорт в нужном количестве и не может обеспечить приток иностранной валюты, достаточный для внутренних нужд, поэтому резкая либерализация способна только навредить. "Для нас единственный источник валюты - средства, которые оставляют здесь иностранные туристы, - цитирует его газета. - Иногда нет возможности купить даже $1 тыс. Поэтому правительство должно обеспечивать банки притоком валюты за счет экспорта нефти".

Нигерия не в первый раз проводит либерализацию валютного рынка. Первая такая попытка была предпринята в 1986 году, остальные - в 1995, 1999 и 2016 году. Найра потеряла более 40% стоимости с 14 по 23 июня (с 456 до 805 найр за $1). За 50 лет стоимость снизилась на более чем 99%.