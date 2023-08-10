В Москве расширили поддержку социального предпринимательства

Лауреаты конкурсов могут рассчитывать на финансовую поддержку в 300 тыс. рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о расширении поддержки социального предпринимательства, например, лауреаты конкурсов могут рассчитывать на финансовую поддержку в 300 тыс. рублей. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По некоторым оценкам, сегодня в Москве работает свыше 46 тыс. социально ориентированных компаний: предприниматели вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг, и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения.

"Недавно мы приняли решение расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства", - написал Собянин.

Он уточнил, что так представители малого и среднего бизнеса, прошедшие обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут претендовать на получение грантов до 3 млн рублей для компенсации до 75% затрат на реализацию проектов. Лауреаты конкурсов и лучшие участники программ в сфере социального предпринимательства смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 300 тыс. рублей за один конкурс или программу.

"Приглашаю социально ориентированный бизнес воспользоваться этими мерами поддержки, создавая свою собственную историю успеха в добрых и полезных делах", - добавил мэр.