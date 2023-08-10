Компания стремится поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0x на протяжении всего цикла

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Угольная компания "Распадская" подтвердила свою дивидендную политику, компания намерена объявлять дивиденды раз в полгода на основании финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% свободного денежного потока, если чистый долг к EBITDA составляет менее 1,0х или не менее 50% свободного денежного потока, если чистый долг к EBITDA превышает 1,0х, следует из материалов компании.

"Чтобы обеспечить устойчивость баланса и долгосрочную стабильность, компания будет стремиться поддерживать чистый долг/EBITDA ниже 2,0x на протяжении всего цикла", - говорится в презентации компании.

В "Распадской" отметили, что рекомендация по выплате дивидендов будет основываться на фактических финансовых показателях и состоянии баланса компании и ее дочерних компаний, с учетом прогноза цен на уголь, мнения совета директоров о долгосрочной стабильности и перспективах роста бизнеса, а также будущих потребностей в капитальных вложениях.

Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия 2023 года. В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, геополитической ситуации и существующих ограничений, а также планов по развитию бизнеса и полученного финансового результата за отчетный период совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании и ее акционеров, сообщил президент компании Илья Широкоброд.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.