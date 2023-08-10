В РЖД отметили рост погрузки зерна на сети железных дорог на 60% в июле

Показатель достиг 2,3 млн тонн

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Погрузка зерна на железнодорожной сети России в июле 2023 года увеличилась на 60% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 2,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Погрузка зерна на сети РЖД в июле увеличилась на 60%, до 2,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

По итогам семи месяцев 2023 года перевозки зерна выросли на 45,4% по отношению к январю - июлю 2022 года и составили 17,4 млн тонн. Экспортные отправки зерна по железной дороги выросли в 2,1 раза и составили 12,2 млн тонн. В том числе через припортовые станции перевозки составили 7,7 млн тонн (рост в 2,6 раза к январю - июлю 2022 года); погранпереходы - 4,5 млн тонн (рост в 1,6 раза).