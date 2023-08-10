Слушания по иску Дерипаски к Осетинской и Романовой назначили на 27 сентября

Предприниматель подал иск из-за интервью, в котором содержатся заявления правозащитницы Ольги Романовой о том, что он владеет двумя частными военными компаниями

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы назначил слушания по иску Олега Дерипаски к журналистке Елизавете Осетинской (признана в РФ иноагентом) и правозащитнице Ольге Романовой на 27 сентября, заявил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что предприниматель подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за интервью, в котором содержатся заявления Романовой о том, что он владеет двумя частными военными компаниями. Как сообщал ТАСС адвокат Дерипаски, истец требует признать эту информацию ложной, опровергнуть и удалить ее, материальные требования не заявлены, однако истец просит установить судебный штраф на случай неисполнения решения суда.

"[На заседании суда в четверг] была представитель Осетинской, не было представителя Романовой. 27 сентября в 14:30 будет следующая встреча, уже рассмотрение", - сказал собеседник агентства.