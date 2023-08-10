Эксперт сообщил о направлении в Генпрокуратуру предложений по решению проблемы самостроя

Таких объектов в России сотни тысяч, особенно это проблема актуальна для юга Краснодарского края, отметил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Предложения, касающиеся решения проблемы самовольного строительства, подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру и аппарат правительства РФ. Об этом сообщил журналистам руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

"Мы создавали целый реестр самовольного строительства на территории РФ, прорабатывали это с коллегами - это большая проблема. Она больше носит административный, незаконный характер со стороны застройщиков. Мы понимаем, откуда это проблема. Сегодня решение этой проблемы и наши предложения находятся на уровне Генеральной прокуратуры РФ и правительства РФ, в аппарате [вице-премьера] Марата Шакирзяновича [Хуснуллина]. Я думаю, что коллеги совместно с Государственной думой примут все необходимые решения, чтобы эту ситуацию блокировать и помочь, насколько это возможно, тем людям, которые в нее попали", - сказал он.

Моор пояснил, что таких объектов в России сотни тысяч, особенно это проблема актуальна для юга Краснодарского края. "Сегодня самый главный инструмент, который отсутствует - это по тем объектам, где есть решение суда о сносе, решение нельзя отменить, поэтому обсуждаются разные варианты решения этой задачи, в том числе передача этих объектов на баланс Фонда развития территорий, который занимается решением вопроса обманутых дольщиков, и мы с коллегами в фонде эти механизмы уже прорабатываем, они на рассмотрении Генеральной прокуратуры", - уточнил он.

Самовольное строительство является проблемой для Краснодарского края, в том числе на курортах региона. За последние годы в самостроях на Кубани неоднократно из-за нарушения норм строительства возникали пожары, в том числе с жертвами. В крае ведется борьба с самостроями, их сносят.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях.