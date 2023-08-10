Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов с ООН, РФ и Украиной по зерновой сделке

В ведомстве выразили надежду на продолжение сделки

СТАМБУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции в координации с МИД республики продолжает контакты с эмиссарами ООН, России и Украины, направленные на возобновление зерновой сделки. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя военного ведомства.

"Наши контакты, направленные на продолжение черноморской зерновой инициативы, реализация которой приостановлена РФ, продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД", - отметил сотрудник турецкого Минобороны. "Мы надеемся, что эта инициатива, вносящая важный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и подтвердившая возможность урегулирования всех кризисов путем доброй воли и диалога, будет продолжена", - сказал он.