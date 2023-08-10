Китай в январе - июле увеличил экспорт легковых автомобилей на 77,5%

Этот показатель превысил 2,1 млн, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Экспорт произведенных в КНР легковых автомобилей за январь - июль превысил 2,1 млн, увеличившись в годовом исчислении на 77,5%. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.

Как уточняется в ежемесячном докладе организации, продажи легковушек в стране за указанный период снизились на 0,7%, до 11,26 млн. В то же время объем реализации китайских брендов вырос на 20,4%, до 7,18 млн штук. В итоге их доля на внутреннем рынке составила 53,8% (увеличение на 6,1 процентного пункта по сравнению с семью месяцами 2022 года).

Из статистического отчета следует, что в целом объем производства автотранспортных средств (включая легковые автомобили, автобусы и грузовики) в Китае в январе - июле достиг 15,65 млн, повысившись в годовом исчислении на 7,4%. Их продажи выросли на 7,9%, до 15,62 млн штук - на 1,9 п. п. ниже, чем в январе - июне.