В Черемушках построят центр управления сетями ПАО "Россети Московский регион"

В новом центре управления сетями создадут более 400 рабочих мест

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центр управления сетями (ЦУС) ПАО "Россети Московский регион" появится на Нахимовском проспекте в Юго-Западном административном округе столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В настоящее время на земельном участке площадью около 0,48 га расположена подстанция, выведенная из эксплуатации. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" планируют построить здесь центр управления сетями суммарной поэтажной площадью 9 090 кв. м. В ЦУСе планируется обустроить подземный паркинг, будет создано более 400 рабочих мест", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.