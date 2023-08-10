В России начали продавать представленные Apple в июне Mac Studio M2 Max и M2 Ultra

Стоимость Mac Studio M2 Max стартует от 250 тыс. рублей, M2 Ultra - от 470 тыс. рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компактные компьютеры от Apple - Mac Studio M2 Max и M2 Ultra, представленные Apple в июне 2023 года, начали продавать в России.

Новинки появились в продаже у ретейлера Re:Store и на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе МТС ТАСС также сообщили, что начали продажи компьютеров. Стоимость Mac Studio M2 Max в России стартует от 250 тыс. рублей, M2 Ultra - от 470 тыс. рублей.

Цена младшей модели у ретейлера Re:Store составляет 300 тыс. рублей, старшей с 64 гб оперативной памяти и 1 ТБ физической памяти - от 600 тыс. рублей. На Ozon компьютер M2 Max стоит 310 тыс. рублей.

По данным МТС, стоимость модели Mac Studio M2 составляет 249 990 рублей. Mac Studio M2 Ultra обойдется покупателям в 469 990 рублей.

Официальных поставок техники Apple в Россию по-прежнему нет, все товары поставляются в страну по схеме параллельного импорта.

В июне 2023 года Apple на свой презентации WWDC представила портативный компьютер Mac Studio с новыми процессорами M2 и M2 Ultra, последний из которых по заявлению компании работает на 30% процессора M1 Ultra. Mac Studio M2 имеет 12-ядерный центральный процессор, 38-ядерный графический процессор, до 96 ГБ унифицированной памяти, пропускная способность которой - 400 ГБ/с.

Mac Studio M2 Ultra имеет 24-ядерный и 76-ядерный графический процессоры, а также объединенную память вплоть до 192 ГБ. Версия поддерживает подключение до шести мониторов Pro Display XDR. Беспроводная связь обеспечивается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней панели расположены четыре порта Thunderbolt 4, один Ethernet 10 Гбит/с, HDMI и два USB-A. Стоимость Mac Studio M2 в мире составляет $2 тыс., Mac Studio M2 Ultra - $4 тыс.